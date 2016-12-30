Bebeğin burnundaki siyah nokta bakın neymiş!

Amerika'da yaşamını sürdüren bir anne, bebeğinin burnunun içinde siyah noktalar gördü. Küçük küçük siyah noktaları fark eden anne, büyük endişe içerisine girdi. Tedirginlikle bebeğini alıp hastaneye doktora giden anne doktorun verdiği yanıt karşısında adeta şok oldu.

Bebeğin burnunun içerisinde siyah noktaların oluşmasının sebebinin, evde kullanılan kokulu mumlar olduğunu belirten doktorlar, mum tarafından etrafa yayılan isten dolayı bebeğin burnunun içerisinde siyah noktalar olduğunu söyledi.

Bebeğin ciğer filmi çekildi, filme göre o lekeler ciğerine de yapışmış. Eğer anne bebeğin burnundaki siyah noktaları fark etmeyip doktora gitmeseydi, bebeğin hayati tehlikesi olacaktı.