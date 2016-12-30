Terörün bir sorumlusu daha öldürüldü!

Bölücü terör örgütünün sözde Dersim saha yönetiminde eyalet sorumlusu olan "Ozan" kod adlı terör örgütü mensubu öldürüldü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, bölücü terör örgütüne 1997'te katılan ve 20 yıl boyunca eylemler gerçekleştiren sözde Dersim saha yönetiminde eyalet ve savunma birlikleri sorumlusu Ozan kod adlı S.İ, Ovacık'taki jandarma karakoluna saldırı düzenledi.

Saldırı esnasında söz konusu teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Öte yandan teröristin Mazgirt ilçesi İbimahmut köyündeki cenaze törenine birkaç kişinin katıldığı, bu durumun bölge halkının teröristleri desteklemediğinin açık göstergesi olduğu ifade edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise "Bayrak-35 Şehit Uzman Jandarma V. Kademe Çavuş Osman Öz Müşterek Birlik Operasyonu" icra edildi.

Operasyonda, terör nitelikli ikiz plaka kaydı olan zanlı 2 araç ile 40 kilo amonyum nitrat, 10 kilo amonyum sülfat ve yaklaşık 5 kilo esrar bulundu. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.