Emeklilere ödenecek promosyon açıklandı!

Başbakan Binali Yıldırım emeklilere ödenecek promosyonları açıkladı, Yıldırım; "Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin bu düzenlemeden yararlanacağını belirten Yıldırım; "Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır.'' şeklinde ifadeler kullandı.