Hanife sırra kadem bastı!

İzdivaç programında en çok konuşulan isimlerden olan gelin adayı Hanife, geçtiğimiz haftalarda ortalıklarda görünmemesi sebebiyle konuşulmuştu.

Uzunca bir müddet programda koca arayan Hanife, kendisine talip olarak gelenleri reddedince magazin dünyasında ilginç bir figür haline geldi.

BİRBİRİNE GİRMİŞLERDİ!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan programda, daha önceden Sevgi ile bazı fotoğrafları sosyal medyaya yayılan Birkan ve annesi ile gergin bir tartışma yaşayan Hanife, o günden beri ortalıklarda görünmüyor.

BİRKAN'DAN ŞOK CÜMLE!

Canlı yayında konuşan Birkan, Hanife için kendisiyle alakalı olarak: " Gel bana talip ol" dediğini ifade etti.

"ESMİRA HER GÜN SİZE GELİYOR"

Birkan'ın bu sözleri karşısında epey bir sinirlenen Hanife ise, " Esmira her gün size geliyor. Bunu gayet iyi biliyorum" sözleriyle yanıt vermişti.