Ünlü gazeteci adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Şık, ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlediği ileri sürülen gazeteci Şık'ı gözaltına almıştı.