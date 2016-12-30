Çin'den Ronaldo'ya çılgın teklif! Tam tamına...

Ronaldo'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes, Real Madrid'in süper yıldızı Ronaldo'nun bonservisi için Çin kulününden tam 300 milyon £ teklif yapıldığını belirtti. Ancak yapılan bu teklifi kabul etmediklerini ifade etti.

Dubai'de açıklamalarda bulunan Ronaldo'nun menajeri Mendes: " Bir Çin kulübünden yüksek miktarda teklif aldık fakat kulübün adını açıklamayacağım. Ronaldo'nun bonservis bedeli için 300 milyon £ teklif ettiler. Ronaldo'ya da primlerle beraber yılda 100 milyon £ üzerinde bir teklifte bulundular ." dedi.

Mendes, gelen teklifi hiç düşünmeden reddettiklerini söyledi: "Evet teklif çok yüksek, fakat her şey para değil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatı demek. Cristiano şuan burada çok mutlu bu yüzden Çin'e veya başka bir ülkeye gitmesi söz konusu değildir. " diye konuştu.

Çin'de futbolun gelişimi hakkında konuşan Mendes: " Çin'de futbol giderek büyüyor, bir endüstri haline geldi. Piyasaya çok hızlı girdiler ve birçok ünlü yıldızı aldılar fakat Ronaldo onlar arasında olmayacak. " dedi.

Çin'de son olarak geçtiğimiz gün Shanghai Shenua,32 yaşındaki Arjantinli yıldız Carlos Tevez'i kadrosuna katmıştı. Tevez, 2 sezon için tam 84 milyon dolar maaş alacak. Böylelikle Tevez şuan en yüksek maaş alan futbolcu olmuş oldu.