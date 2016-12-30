Amerikalı diplomatları sınır dışı ediyor!

Rusya Dış işleri Bakanlığı Amerikalı 35 diplimatın sınırdışı edilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'e öneride bulundu.

NTV'in haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'daki ABD'li diplomatların bir yazlık rezidans ve diğer bir binayı kullanmaması için Putin'e öneride bulundu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

ABD'nin 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesiyle ilgili bir açıklamada Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'den geldi.



Facebook hesabından açıklama yapan Rusya Başbakanı Medvedev, Obama yönetiminin "Rusya karşıtlığı" ile dönemini sona erdirdiğini belirtti.