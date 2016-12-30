Ünlü türkücü 18 yıllık eşini hastanelik etti!

''Uzaylı Türkücü'' olarak tanıdığımız ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu 18 yılldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı eşi Derya Topaloğlunu döverek hastanelik etti. Yediği yumruk sonrası yüzündeki orbita kemiği kırılan Derya Topaloğlu türkücü eşi için;'Topaloğlu 'Eve gidersem beni öldürecek. Acilen tedavi olması gerek' dedi.

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İki çocuğunun babasından dayak yediğini söyleyen Toopaloğlu,yüzündeki morlukları sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı.

Derya Topaloğlu paylaştığı fotoğrafların altına şu notu ekledi;"Bütün tanıdıklarımın bilmesini istediğim bir olay yaşadım. Beni bu hale 18 yaşımdan 33 yaşıma kadar yanında bulunduğum ve iki evlat verdiğim Mustafa Topaloğlu getirdi. Mustafa Topaloğlu, oturduğum sitenin kafeteryasında, bayan arkadaşlarımla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı. Attığı yumrukla 'ortiba' dedikleri, gözümün kemiği kırıldı. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Şimdi ailemin yanındayım. Olaya şahit olan komşularım; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karşı karşıya geldiğime tanıktır. Mustafa Topaloğlu'nun sebepsiz kavgaları fazlaca olmaktaydı. Bu son vuruşuyla sözde olan evlilik bitmiştir. Böylesi bir vahşeti Allah kimseye vermesin"

Şu sıralar ailesinin yanında kalan Derya Topaloğlu 'Renkli Sayfalar' programına telefonla bağlanarak şu ifedeleri kullandı;"15 yıldır aynı evin içindeyiz.Onun ne yapmaya çalıştığını hiç anlayamadım. Daha ilk eşinden gidip boşanamadı ki, benimle nikah yapsın. Bir şey diyemiyorum. Hala şoktayım, yaşadığım olayın şokundayım. Annemle babamın evindeyim. Ben kendisiyle bu olay başıma geldiğinden beri hiç telefonla dahi konuşmadım. Yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha gidersem öldürür beni, ölüm çıkar. Üzerime kayıtlı hiçbir şeyim yok. 'Topaloğlu' soyadını mahkeme kararıyla aldım. İlk çocuğum doğduğunda okula başlarken sorun yaşamasın diye mahkeme kararıyla aldığım bir soyisim. Çocuklarımla konuşuyorum. İyi değiller. Benim yanıma gelmek istiyorlar. Sebebi olan tek bir şey var, onu da buradan söyleyemem. Acilen tedaviye ihtiyacı var."