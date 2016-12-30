İşte Survivor'a katılacak 3 bomba isim daha!

Survivor 2017 kadrosunda yer alacak isimler yavaş yavaş netleşmeye devam ediyor. Programın hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda bu sezon Survivor'da yarışacak 3 ismi daha açıkladı.

Reyting rekorları kıran programın yapımcısı Acun Ilıcalı, son dönemlerde olduğu gibi kadroda yer alacak ünlü isimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Bugün o isimlerden 3'ü daha açıklandı. Haberi Twitter sayfasından duyuran Ilıcalı, "Şakşuka Tarık olarak bilinen sevilen şarkıcı Tarık Mengüç, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularından Seda Demir ve Ünlü DJ Berna Öztürk de Survivor 2017 kadrosunda. Kendilerine başarılar dileriz." notunu paylaştı.

Daha önce açıklanan isimler

Daha önce açıklanan isimler arasında Furkan Kızılay, İlhan Mansız ve Serhat Akın yer alıyor. Böylece Survivor 2017 kadrosunda ünlüler takımındaki 6 yarışmacı belli oldu.