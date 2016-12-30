Chelsea'dan Hakan Çalhanoğlu bombası!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Hakan Çalhanoğlu'na kancayı taktı. Chelsea'nin teknik adamı Conte, devre arası transfer döneminde Leverkusen'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edip kadrosuna dahil etmek istiyor.

CONTE ÇOK İSTİYOR!

Daily Star'ın yaptığı habere göre, Conte Hakan Çalhanoğlu'nu uzun bir süredir takip ediyor. Chelsea'nin orta sahadaki sıkıntısını gidermek için 22 yaşındaki Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan yararlanmak isteyen Conte, mutlaka bu transferin gerçekleşmesini istiyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Bayern Leverkusen ile 2019 yılına kadar sözleşmesi var. Chelsea, Çalhanoğlu için tam 20 milyon pound'u gözden çıkardığı belirtildi.