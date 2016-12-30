Kayıp büyükelçi ölü bulundu!

Yunanistan büyükelçisi Kyriakos Amiridis Brezilya'da 3 günden beri kayıptı. Bugün cesedi bulundu, cesedi yakılmış bir arabanın içinde bulundu.

Amiridis son olarak Pazartesi günü Brezilyalı eşinin arkadaşlarıyla birlikte evinden çıkarken görülmüştü. Amiridis çiftinin gittiği ev Rio de Janerio'da kuzey taraflarda varoş mahallesi tarzında bir yerdi.

Rio'da polislerin yaptığı açıklamaya göre büyükelçi Amiridis'in eşi, kayıp ihbarını geçtiğimiz Çarşamba günü yaptı. Ülkenin en büyük televizyon kanallarından olan Globo TV'nin haberine göre, büyükelçi Amiridis kaybolduğu Nova Igacu bölgelerinde yanmış bir aracın içinde bulunduğu ifade edildi. Ancak tam olarak doğrudan bir haber için herhangi bir polis sözcüsüne ulaşılamadı.

Polislerin incelemesine göre, Yunan büyükelçisi Amiridis kaçırılmadı, eğer kaçırılsaydı herhangi bir iletişim çabası olurdu.

Yunanistan'dan yapılan açıklamaya göre ise Amiridis ayın 9'una kadar izin kullanacaktı ve tatil amaçlı Brezilya'da Rio'ya gidecekti. 59 yaşında olan Yunan büyükelçisi Amiridis 2012 yılından 2016'ya kadar Libya Büyükelçiliği de yapmıştı.