THY'de seferler iptal!

Türk Hava Yolları, 30-31 Aralık'ta olumsuz hava şartları dolayısıyla iç ve dış hatta bazı seferleri iptal etti.

Türk Hava Yolları'nın, resmi sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında(kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar gibi beklenen meteorolojik olaylardan dolayı bugün ve yarın planlanan 220 tarifeli sefer gerçekleştirilmeyecek.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecekleri de belirtildi.