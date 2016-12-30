Meclis Başkanının zor günleri!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Değerli başkanımızın ameliyatı devam ediyor. Ameliyattan önce ailesi ve kendisiyle görüştük. Şakalaştık. Kendisinden dua istedik." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a ameliyat olduğu hastanede ziyarette bulundu. Akdağ'a Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'da eşlik etti. Güven Hastanesi'ne gelen Akdağ, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, "Değerli başkanımızın ameliyatı devam ediyor. Ameliyattan önce ailesi ve kendisiyle görüştük, şakalaştık. Kendisi bizden dua istedi. Biz de 'hastanın duası kabul olur' diyerek, kendisinden dua istedik. Çok değerli ve kıymetli bir abimiz." şeklinde konuştu.

Akdağ, TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin takipte olacaklarını ve kendisini yeniden ziyaret edeceğini ifade etti.

Bakan Akdağ, ameliyatın içeriği ve ne kadar süreceği hakkında bilgi paylaşmadı.