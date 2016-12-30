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PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı!

PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı!
30 Aralık 2016 Cuma 10:53:53

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın 5  üst düzey yöneticisi yakalandı.

Operasyon sonucunda KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

2016 yılında örgütsel amaçla Irak/Erbil'e gittiği tespit edilen B.A. ile M.A. ve diğer 3 teröristin aynı zamanda " silahlı terör örgütü kurma yönetme " ve " silahlı terör örgütüne üye olma " suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.

Detaylar birazdan...

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