Öğretmene bol beygir gücünde özel servis!

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde yolu kardan kapanan Altındere Mahallesi'ndeki okulun öğretmeni Duygu Atmış okula her gün vatandaşların tahsis ettiği katırla gidiyor.

Van Bahçesaray'da hergün sabah servisle ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki okula gitmek için yola çıkan 25 yaşındaki Duygu Atmış, belli bir yere kadar geldikten sonra köylülerin kendisine tahsis etmiş olduğu katırla dağları tepeleri aşarak 21 öğrencisi bulunan konteyner okula ulaşıyor. Mesleğinin ilk yılında görevini hakkıyla yerine getirmek için çaba gösterdiğini belirten Duygu öğretmen tatil günlerinde de boş durmayarak kurs vermek için okulda alıyor soluğu.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki mahallenin yolu kar yağınca ulaşıma kapandı., Duygu öğretmen yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı.Ayakta durmanın bile zor olduğu yolda yürümekte güçlük çeken öğretmene mahalle halkı bir katır ve bir görevli tahsis etti. Servisten indikten sonra katıra binerek yaklaşık 40 dakikalık katır yolcuğundan sonra okula varıyor.