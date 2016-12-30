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Flaş! Kırıkkale'de midibüs devrildi! Çok sayıda...

Flaş! Kırıkkale'de midibüs devrildi! Çok sayıda...

30 Aralık 2016 Cuma 10:45:56 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :