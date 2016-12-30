Flaş! Kırıkkale'de midibüs devrildi! Çok sayıda...

Kırıkkale'de meydana gelen feci kazada 26 kişi yaralandı. Midibüs, ceza infaz kurumunun memurlarını taşıyordu.
Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin içinde bulunduğu ve Şahin Aydın'ın kullandığı 71 S 0042 plakalı midibüs, Kırıkkale-Kayseri karayolunda 17. kilometres uzağında kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti ve devrildi.
Kaza sonucunda sürücü Aydın ile midibüste bulunan 25 ceza infaz kurumu memuru yaralandı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.