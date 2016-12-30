İşte yeni aslan!

Galatasaray Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Yılmaz Çalık'la anlaşmaya vardı. Başkan Özbek başarılı stoperin kulübüyle masaya oturmak için başkente çıkarma yapıyor.

Aslan Gençlerbirliği'nin milli yıldızı Ahmet Çalık'ın menajeri Ahmet Bulut ile anlaşmaya vardı. bu anlaşmaya göre milli stoper yıllık 1,2 Euro net parayla sarı kırmızılı formayı terletecek. Anlaşmanın kesinleşmesinden sonra Çalık Gençlerbirliği yönetimiyle bir araya gelip aslanla anlaştığını yöneticilere bildirdi.

SIRA GELDİ CAVCAV'A

Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği 22 yaşındaki stoper için Başkan İlhan Cavcav'la masaya oturacak olan Dursun Özbek'in futbulcuyla elsıkıştığı için bonservis bedelini kolayca halletmesi bekleniyor.