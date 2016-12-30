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İrem Derici'ye eleştiri yağmuru!

İrem Derici'ye eleştiri yağmuru!
30 Aralık 2016 Cuma 10:09:24

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İnstagram'da sık sık fotoğraflarını paylaşan İrem derici, hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu sıralar Lider Şahin ile yaşadığı aşkla gündemde olan İrem Derici, fazla kilolarından kurtulmak için yoğun bir şekilde diyet ve spora yapıyor.
Fakat, genç şarkıcı durumu biraz abartınca bir deri bir kemik kaldı.

Son halinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında paylaşan İrem Derici, hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

O yorumlardan bazıları söyle:

- Sana ne oldu böyle?

- Artık yeter, kemiklerini görebiliyoruz.

- İrem eski haline dön

- Biraz kilo almaya nedersin?

- Çocuk kadar kaldın yeter artık!

İrem Derici bu yorumlara sessiz kalmayarak, "Uyarıyorum: Şu saniye itibarıyla ilk 'kilo al biraz' diyen şanslıyı, Osmanlı tokatlarına boğacağım, ağzını yüzünü kıracağım." tepkisini verdi.

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