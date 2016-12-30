Kıştan kaçıyorlar!

Ünlü şovmen Eser Yenenler ve sevgilisi Dila Tarkan, yurt dışına çıkmak üzereyken objektiflere yakalandı. Başlarda magazincileri görünce panikleyen çift daha sonra merak edilenleri yanıtladı.

Yeni yıl tatilcileri arasında Eser Yenenler ve kız arkadaşı Dila Türkan da yer aldı. Önceki gün Endonezya’nın dünyaca ünlü adası Bali’ye giden çift, havalimanı girişinde ellerinde valizleriyle objektife takıldı.

Önce tedirgin olup muhabirlerden uzaklaşmaya çalışan Yenenler, daha sonra rahatlayıp tatil programıyla ilgili soruları cevapladı: “Soğuktan kaçıyor, güneşe gidiyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak.”