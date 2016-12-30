Carlos Eduardo bombası!

Yeni Alex olarak gösterilen Carlos Eduardo Süper Lig'e geliyor.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Daha önce ismi Fenerbahçe'yle de anılan Carlos Eduardo 5 yıl önce Rubin Kazan'a 20 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Süper Lig ekiplerinden Karabükspor Atletico Mineiro forması giyen 29 yaşındaki Carlos Eduardo transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Igor Tudor'un onay verdiği Eduardo ile başkan Ferudun Tankut bizzat ilgileniyor.

Kariyerinde boyunca 185 maça çıkan Eduardo 26 gol atarken 3 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.