Genç gazeteci sokak ortasında öldürüldü!

28 yaşında olan Şii spor muhabiri Eman Salehi, Bahreyn'de evladının gözü önünde vuruldu. Başından vurularak öldürülen Salehi, İngiltere'de Daily Mail'in haberine göre Bahreyn Riffa'ya giderken arabasının içinde öldürüldü. Başından vurulan genç gazeteci kadın saniyeler içinde yaşamını yitirdi.

Ülkesinde özellikle mavi gözleriyle şöhretlenmiş ve tanınmış biri haline gelmişti. Yaşanılan bu olay ülkede büyük bir şok yaşanmasına sebep oldu. Salehi'yi kimin öldürdüğü konusunda ise ortaya birtakım iddialar atıldı.

İddialar arasında en çok şüphe duyulan ve konuşulanı ise, Salehi'yi öldüren şahısın Sunni kraliyet ailesinden biri olduğu yönünde.