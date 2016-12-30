Yasak kalktı, artık sokağa çıkabilirsiniz!

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde terör operasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan bilgilendirmede, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında elebaşıların da olduğu belirlenen PKK mensupları ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi için operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 28 Aralık'ta Lice'ye bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro'ya bağlı Çitlibahçe, Sarıerik ve Ormankaya ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 05.00 itibariyle sona erdiği ifade edildi.