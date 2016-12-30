Ayağı kırıldı, futbolu bıraktı!

Geçtiğimiz haftalarda UEFA Gençlik Ligi'nde Borissia Dortmund ve Legia Varşova karşı karşıya gelmişti ve maçta korkunç bir sakatlık meydana gelmişti. 17 Eylül tarihinde oynanan maçta Dortmund'un genç yıldızı Dario Scuderi'nin bacağı korkunç bir şekilde kırılmıştı. Genç oyuncu acılar içinde kıvranmıştı.

MALESEF FUTBOLU BIRAKIYOR

18 yaşında olan futbolcu, bir türlü sakatlığın etkisinden kurtulamadı ve futbolu bırakma mecburiyetinde kaldı. Aldığı bu karardan sonra bir hayli üzgün olan Dario Scuderi'yi, arkadaşları ve ailesi teselli etmeye çalışıyor.