Kupada dev eşleşme! Beşiktaş-Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. maçlar tamamlandı. Dün akşam oynanan maçta Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi ve puanını 7'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'nin grubunda 9 puanla lider durumda. Eğer Fenerbahçe grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turunda dev rakiple karşılaşacak.

Statü gereği C grubunda ikinci olan D grubundaki 1. ile eşleşiyor. D grubunda ise Beşiktaş 10 puanla lider durumda. Eğer Beşiktaş liderliğini korursa, Fenerbahçe'de ikinci olursa son 16 turunda birbirine rakip olacaklar.

Türkiye Kupası'nda tek maç sistemi geçerli olduğu için maç D grubu lideri olan Beşiktaş'ın sahasında, Vodafone Arena'da oynanacak.

İŞTE 2 TAKIMIN KALAN MAÇLARI:

BEŞİKTAŞ:

18 Ocak 2017 Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği

25 Ocak 2017 Kayserispor - Beşiktaş

FENERBAHÇE:

18 Ocak 2017 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

25 Ocak 2017 Fenerbahçe - Amedspor