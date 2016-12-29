İzmir'de Bomba Paniği! İzban Seferleri Durduruldu

İzmir'in Konak İlçesi'nde, caddeye 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpü paniğe neden oldu.

MUTFAK TÜPÜ PANİĞİ

Çınarlı 2844 sokak üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında cadde üzerinde on metre arayla iki tüp olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bomba ihtimali üzerinde durarak caddeyi trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen tüplerin boş olduğu belirtildi. Polis ekipleri, tüpleri bırakan kişileri belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

İZBAN SEFERLERİ DURDURULDU

İZBAN güzergahı yakınına bırakılan tüpler nedeniyle tren seferleri güvenlik nedeniyle yarım saat durduruldu.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilen tüplerin boş çıkması üzerine seferler yeniden başlatıldı.