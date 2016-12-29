Son Dakika! ABD 35 Rus Diplomatı Sınırdışı Ediyor

ABD, Başkanlık seçimlerinde siber saldırı iddiaları üzerine 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

ABD'DEN FLAŞ KARAR

ABD, Washington ve San Francisco'da görev yapan 35 Rus diplomat hakkında sınır dışı etme kararı aldı.

Rus diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre veren ABD, Rusya'nın Maryland ve New York'ta bulunan diplomatik temsilcilikleri kapattı.

Kararın, ABD başkanlık seçimlerine yönelik Rusya'nın siber saldırıda bulunduğu gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilcilikleri de istihbarat amacıyla kullanıldığı gerekçesi ile kapatıldı.

RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi yönündeki kararın, Obama idaresinin ‘can çekişmesine’ benzediğini söyledi.