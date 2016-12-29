Enerji Bakanlığı'ndan 'Elektrik Kesintisi' Açıklaması!

Enerji Bakanlığı, kuvvetli fırtınanın neden olduğunu elektrik kesintisiyle ilgili İstanbul'un tamamına elektrik verildiğini, gece boyunca çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle iletim hatlarında meydana gelen arızaların giderildiği ve akşam saat 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşandığı belirtildi.

"İSTANBUL'UN TAMAMINA ELEKTİRİK VERİLMİŞTİR"

Anadolu’dan gelen hatlardaki kesinti sebebiyle İstanbul’a, Çanakkale Boğazı deniz altında geçen iletim hattı ve Trakya enerji iletim hattından elektrik sağlandığı kaydedilen açıklamada, kopmanın meydana geldiği bölgelerdeki aşırı kar yağışı ve sisin, çalışmaları olumsuz etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, "Kesintiden, vatandaşlarımızın en az derecede etkilenmesini sağlamak için, demir çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve organize sanayi bölgelerine enerji verilmemektedir. Yoğun çalışmalar sonucunda 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verilmiştir." denildi.