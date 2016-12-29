ABD'den Flaş Ateşkes Anlaşması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Suriye'de varılan ateşkesle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

ABD'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

Dışişleri sözcüsü Toner, "Suriye'de ateşkes sağlandığı yolundaki haber, pozitif bir gelişmedir. Umarız bu ateşkes kapsamlı olarak uygulanır ve tüm taraflar ateşkese uyar.

Şiddeti sona erdiren, insanların hayatlarını kurtaran, yapıcı siyasi müzakerelere zemin hazırlayan tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇABALARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Suriye'de askeri çözümün olmadığını değişik zamanlarda dile getirdiğini kaydeden Toner, "Uluslararası toplum, ateşkesin işlemesini umuyor; böylece birleşik ve barışçıl bir yönetimi ortaya çıkaracak, Suriyelilerin öncü olduğu bir geçiş süreci mümkün olur." değerlendirmesinde bulundu.

Toner, açıklamasının sonunda BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre'de müzakerelerin tekrar başlaması çağrısını hatırlattı ve Esad rejimi ile muhalifler arasında kalıcı bir uzlaşma zemininin önemine vurgu yaptı.