Flaş Gelişme! Azerbaycan, Ermenistan İHA'sı Düşürdü!

Azerbaycan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı.
İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Terter bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üzerinde uçmakta olan Ermenistan'a ait insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.
Bakanlık, bu sabah da sınırdan sızma teşebbüsünde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusuya düşürüldüğünü duyurmuştu.
Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin büyük kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtilmişti.