İstanbul Valiliği'nden Yılbaşı Açıklaması!

İstanbul Valiliği, kent genelinde vatandaşların, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri için bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

VALİLİKTEN YILBAŞI AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların düzenlendiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerince tüm emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

YILBAŞI TEDBİRLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.

Belediye, emniyet ve jandarma personeli tarafından yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü önlem alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır."denildi.