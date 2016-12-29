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Erdoğan Partili Cumhurbaşkanı, Yardımcısı Devlet Bahçeli

Erdoğan Partili Cumhurbaşkanı, Yardımcısı Devlet Bahçeli
29 Aralık 2016 Perşembe 19:48:59

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AKP-MHP arasındaki sıcak ilişkinin sebebi yavaş, yavaş günyüzüne çıkıyor. AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Erzurumlular gününde ağzında kaçırdığı cümleleri twitterda duyurdu

Kulislerde bir süredir fısıldanıyor, ancak bir türlü doğrulanmıyordu. Sonunda bir AKP’li milletvekili, adı sözde “Partili Cumhurbaşkanlığı” olarak dillendirilen, ancak ucu “tek adam sultası”na açık Anayasa değişikliğine yeşil ışık yakan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı olacağını söyledi.

Erzurum Medya sitesinin haberine göre, AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, “Ankara’da Erzurum Günleri” etkinliğinde yaptığı konuşmada “İnşallah bu değişiklik referandumdan olumlu oyu alacak ve Cumhurbaşkanımız yeni sistemde Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli de yardımcısı olacak” dedi.

 

AKP’li vekil, böylece, kulislerde konuşulan, ancak doğrulanmayan bir bilgiyi açıkça ilan etmiş oldu.

Orhan Deligöz, soz konusu haberi Twitter adresinden de paylaştı.

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