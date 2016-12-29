Erdoğan Partili Cumhurbaşkanı, Yardımcısı Devlet Bahçeli

Kulislerde bir süredir fısıldanıyor, ancak bir türlü doğrulanmıyordu. Sonunda bir AKP’li milletvekili, adı sözde “Partili Cumhurbaşkanlığı” olarak dillendirilen, ancak ucu “tek adam sultası”na açık Anayasa değişikliğine yeşil ışık yakan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı olacağını söyledi.

Erzurum Medya sitesinin haberine göre, AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, “Ankara’da Erzurum Günleri” etkinliğinde yaptığı konuşmada “İnşallah bu değişiklik referandumdan olumlu oyu alacak ve Cumhurbaşkanımız yeni sistemde Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli de yardımcısı olacak” dedi.

AKP’li vekil, böylece, kulislerde konuşulan, ancak doğrulanmayan bir bilgiyi açıkça ilan etmiş oldu.

Orhan Deligöz, soz konusu haberi Twitter adresinden de paylaştı.