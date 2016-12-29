TBMM Başkanı İsmail Kahraman Hastaneye Kaldırıldı!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

MECLİS BAŞKANI HASTANEYE KALDIRILDI

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını, yarın ameliyat olacağını açıkladı.

Hak-İş tarafından 15 Temmuz ve diğer şehitler için düzenlenen programa konuk olarak katılan Meclis İdare Amiri Salim Uslu, yaptığı konuşmanın başında TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Uslu, “Bugün hastaneye yatırdık akşam saatlerinde. İnşallah yarın sabah ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin” dedi.



TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İsmail Kahraman'ın enfeksiyon hastalığı teşhisi ile hastaneye kaldırıldığını açıkladı.