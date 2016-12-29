İstanbul'da Korkutan Doğalgaz Patlaması!

İstanbul Davutpaşa'da bir sitede meydana gelen doğalgaz patlamasında cam ve çerçeveler fırlayarak aşağıya düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

DOĞALGAZ PATLAMASI

Alınan bilgiye göre, olay saat 16:00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi Cömertkent Sitesi'nde bulunan 12 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede meydana geldi.

Bilinmeyen nedenden dolayı evde kimsenin bulunmadığı sırada dairenin doğalgaz kombisinde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle dairenin camları ve çerçeveleri yerinden sökülerek 10'uncu kattan aşağı düştü. Olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı.

İGDAŞ EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan İGDAŞ ekipleri de patlama yaşanan evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.