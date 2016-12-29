MİT'te Hakan Fidan Bombası, Erdoğan'a ayrılmak istediğini Bildirdi

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, teşkilattan bir an önce ayrılmak istediğini hem Tayyip Erdoğan’a hem de Binali Yıldırım’a iletti. Ensonguncelhaber.com'un edindiği bilgilere göre, Fidan, eşinin kötüleşen sağlık durumunu gerekçe gösterdi, ancak asıl neden MİT’te kontrolü tamamen kaybetmesi. İşte ensonguncelhaber.com farkıyla detaylar:

Edindiğimiz bilgilere göre, Hakan Fidan, son zamanlarda MİT’in içinde kendisine karşı giderek güçlenen bir direnişle karşı karşıya. Başını Sabahattin Asal’ın çektiği grup (ki ilginçtir Erdoğan’a yakın isimlerden oluşuyor), Fidan’ın bir an önce görevi bırakmasını istiyor.

Buna karşılık, birkaç ay öncesine kadar sessizliğini koruyan bir başka grup da, hem Asal ekibiyle hem de Fidan’la mücadele edip müsteşarlığa Levent Göktaş’ı getirebilmek için kulis yapıyor.

Fidan, işte böyle gelişmelerin yaşandığı teşkilattan bir an önce ayrılmak istediğini geçen hafta görüştüğü Binali Yıldırım’a iletti. Fidan bu görüşmede, yorulduğunu, kanser olan eşinin sağlık durumunun giderek kötüleştiğini belirterek, başka bir göreve atanmasını ya da istifasını sunacağını söyledi.

Fidan’ın aynı yöndeki talebi Tayyip Erdoğan’a da ilettiği öğrenildi.

Erdoğan, Fidan’ın ayrılmasına olumlu baktı, ancak yerine gelecek ismi belirleyene kadar görevde kalmasını istedi.

Fidan’ın yerine MİT müsteşarlığı için adı geçenler arasında Levent Göktaş, İbrahim Kalın, Serdar Kılıç’ın adları geçiyor.

Bakalım Fidan Büyekelçi mi olacak yoksa sürpriz bir göreve mi getirilecek?