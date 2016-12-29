'Cumhurbaşkanına OHAL Yetkisi' Komisyondan Geçti!

Anayasa komisyonunda görüşülen 12 ve 13'üncü madde kabul edildi.

12. ve 13. MADDELER KABUL EDİLDİ

OHAL maddesinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı kararnamelerin Meclis’te bir ay içinde görüşülmesi yönündeki hüküm 3 aya çıkarıldı.

OHAL ilan etme kriterlerine seferberlik de eklendi.

Olağanüstü hal zamanlarında Cumhurbaşkanı temel hak ve hürriyetler ile siyasi haklarla ilgili konular da olmak üzere olağanüstü halin gerektirmesi durumunda her konuda kararname çıkartabilecek.

2 MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Anayasa Komisyonu'nda görüşülen 14 ve 15'inci maddeler ise tekliften çıkarıldı.

14. maddedeki 'üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir' hükmü 9. maddeye aktarıldı.

Ayrıca 15. madde de 11. maddeye aktarıldı.