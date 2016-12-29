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İstanbul'da Okullar Yarın Tatil mi?

İstanbul'da Okullar Yarın Tatil mi?
29 Aralık 2016 Perşembe 18:33:35

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Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okullarda yarın ( 30 Aralık 2016) tarihinde eğitime 1 gün ara verilecek.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okullarda yarın ( 30 Aralık 2016) tarihinde eğitime 1 gün ara verilecek.

EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul'da yaşayan öğrenciler için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin bekleyişi devam ediyor.

İşte okulların tatil olduğu iller:

Uşak, Bilecik, Balıkesir, Kocaeli, Çankırı, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Manisa ve Nevşehir'de okullar 30 Aralık 2016 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Yapılan resmi açıklamalarda, kamuda görevli hamile ve engellilerin de yarın için (30 Aralık 2016)  idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

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