İstanbul'da Okullar Yarın Tatil mi?

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okullarda yarın ( 30 Aralık 2016) tarihinde eğitime 1 gün ara verilecek.

EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul'da yaşayan öğrenciler için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin bekleyişi devam ediyor.

İşte okulların tatil olduğu iller:

Uşak, Bilecik, Balıkesir, Kocaeli, Çankırı, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Manisa ve Nevşehir'de okullar 30 Aralık 2016 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Yapılan resmi açıklamalarda, kamuda görevli hamile ve engellilerin de yarın için (30 Aralık 2016) idari izinli sayılacağı kaydedildi.