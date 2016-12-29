Başbakan Yıldırım'dan Flaş 'Asgari Ücret' Açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'de önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, asgari ücretin 2017'de vergi dilimine girmeyeceğini açıkladı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için bu başlangıç olur.

Tüm olumsuzluklara rağmen ekonomi sağlam duruyor. Kriz algısı oluşturmaya yönelik faaliyetler var.

"ASGARİ ÜCRET VERGİ DİLİMİNE GİRMEYECEK"

2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak. Bütçede yatırımlar yüzde 30'a yakın oranda artırdık.

2017'de yatırım, istihdam, ihracat için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Kaynaklara erişimleri kolaylaştırmamız lazım.

İşverenin asgari ücretten kaynaklanan maliyetinin bir kısmını devlet karşılayacak.

Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek."