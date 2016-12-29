ÖSO'dan Flaş Açıklama! "Esad'ın Sözü Geçmeyecek"

Ateşkes anlaşmasının ardından açıklama yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) sözcüsü, hiçbir grubun anlaşmanın dışında bırakılmadığını söyledi.

"SURİYE'NİN GELECEĞİNDE ESAD'A YER YOK"

Suriye Hükümeti ile muhalefet arasında varılan ve Türkiye ile Rusya tarafından da desteklenen ateşkes anlaşmasının ardından açıklama yapan Özgür Suriye Ordusu sözcüsü, Suriye'deki hiçbir grubun anlaşmanın dışında bırakılmadığını söyledi.

Muhalefetin ateşkese uyacağını ve Rusya ile Türkiye’nin garantörlüğünde düzenlenecek görüşmelerde yer alacağını söyleyen sözcü,

“Politik çözüm için yapılacak görüşmeler Cenevre sürecine uygun olarak ilerleyecek, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Suriye’nin geleceğinde söz hakkı olmayacak” dedi.