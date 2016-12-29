Liderlerin kritik "ateşkes" görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir, telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Suriye'de bu gece başlayacak ateşkes konusu ve Astana sürecini ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ve Putin arasında yapılan telefon görüşmesi ve Suriye'de mutabakata varılan ateşkes süreci hakkında, yazılı açıklamada bulundu.

İki liderin yaptığı görüşmeye ilişin bilgi veren Kalın, bu gece başlayacak ateşkes konusu ve Astana sürecinin ele alındığını belirtti.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat takibiyle ve talimatlarıyla Türkiye'nin, Halep'te ağırlaşan durum üzerine aralık ayı başında çatışmaların durması ve insani yardımların önünün açılması için yoğun diplomatik çaba içine girdiğini anımsatarak bu kapsamda, Suriyeli muhalifler ve Rusya Federasyonu temsilcilerinin, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiğini, sonucunda rejim ile muhalefet arasında mutabakata varıldığını belirtti.

Mutabakatın, bu gece yarısı Suriye genelinde hayata geçirileceğini vurgulayan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz bunu Suriye ihtilafında önemli bir adım olarak görmektedir. Rusya Federasyonu'yla birlikte garantör sıfatıyla bu düzenlemeye destek veriyoruz. Ateşkes, tabiatıyla BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamamaktadır. Düzenleme, Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır. Astana sürecinin başarıya ulaşması için de Cumhurbaşkanımızın çalışmaları ve girişimleri devam edecektir."