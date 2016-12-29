Vatandaşlara Müjde! Elektriğe Zam Yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak tarihi itibariyle elektriğe zam uygulanmayacağını açıkladı.

EPDK'DAN AÇIKLAMA

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak nihai perakende elektrik satış tarifelerinde değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Yapılan çalışma sonucunda dağıtım bedelinde artış söz konusu iken enerji bedelinde düşüş olduğu ifade edilen açıklamada, bu iki bedelin toplamından oluşan ve tüketicinin muhatap olduğu nihai bedelde ise artış olmadığı açıklandı.

ELEKTRİĞE ZAM YOK

EPDK, tek terimli tek zamanlı alçak gerilimden bağlı mesken abonesinin 100 kilovat saat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutarın 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da yaklaşık 41 lira olacağını duyurdu.

Kurum, üç ayda bir yayınladığı tarife tabloları ile mesken, sanayi, ticarethane gibi farklı tüketiciler için elektrik bedellerini belirliyor.

Elektrik fiyatlarına en son geçen yıl başında yüzde 6,8 oranında zam yapılmıştı.