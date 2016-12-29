Elektrik kesintisinin nedeni belli oldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, iletim hatlarında geçici arıza olması nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı belirtilerek, bu arızanın Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, olumsuz hava koşullarının neden olduğu iletim arızasına ilişkin, "Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14.20'den itibaren elektrikte kesintiler yaşanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ bünyesinde çalışan ekiplerin, hava koşullarının elverdiği kapsamda meydana gelen arızalara müdahale ettiğinin aktarıldığı bilgilendirmede, kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için yoğun mesai harcandığı belirtildi.

Öte yandan, İstanbul Avrupa Yakası'na elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları dolayısıyla ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı bildirildi.

Kesintiden etkilenen ilçelerin Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Eyüp olduğu belirtilirken, "Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır." denildi.

Bunların yanı sıra, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtımını yapan AYEDAŞ'tan da saat 15.15'ten itibaren ulusal şebeke sistemli elektrik kesintisi yaşandığı ve kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması amacıyla tüm kaynakların seferber edildiği bildirildi.