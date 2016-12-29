Mehmet Ekici Fenerbahçe'de!

Trabzonspor'da forma giyen yıldız futbolcu Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mehmet Ekici'nin sezon sonu Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona erecek. Trabzonspor takımı 26 yaşındaki Mehmet Ekici'ye transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Bu gelişmelerden sonra Mehmet Ekici'nin babasıyla menajeri İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile görüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği aktarılırken henüz resmi bir imzanın atılmadığı ifade edildi.

SON KARAR TRABZONSPOR'UN!

Fenerbahçe'yle görüşen Mehmet Ekici'nin menajeri, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teklifte bulunduğunu ve onlarla da görüşme gerçekleştireceğini aktarırken büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transferin gerçekleşeceğini ifade etti. Son kararı ise Trabzonspor yönetiminin karar vereceğini söyledi.