Işın Karaca'nın en mutlu anları!

Şarkıcı Işın Karaca, üçüncü kez nikah masasına oturarak çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile Titanic Business Otel’de evlendi.

Çiftin nikâh şahitliğini Necati Ateş, Cansu Kurtçu, Nusret Kaan Tuğhan, Selçuk Yöntem, Elif Ebru Tezel, Murat Deniz yaptı.

Demet Akalın’ın kızı hastalandığı için düğüne gelememesi nedeniyle yerine Cansu Kurtçu nikâh şahidi oldu.

Karaca’nın düğün gününde annesi Şeniz Büyükkaraca, kardeşleri Serdar ve Akın Büyükkaraca, ilk eşi Soner Kıvanç’la evliliğinden olan oğlu Erda Kıvanç ve ikinci eşi Sedat Doğan’la evliliğinden olan kızı Mia Doğan da yanında oldu.

Bu nedenden dolayı düğüne katılamayan Demet Akalın, Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak altına şu notu düştü:

"Çok mutlu olun, bitanenizle hatta yeni bitaneler yapın! Gülümseyin hep... Hatta hasta oluğ düğüne gelmeyenlere bile gülümseyin be..."