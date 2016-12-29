Büyük Artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığı bildirimleri gözönüne alındığında 1994’ten bugüne servetinde çok büyük bir artış olduğu görülüyor. İşte ilginç detaylarla resmi olarak 1000 misline ulaşan o mal varlığı:

Erdoğan ilk mal beyanını 1994 yılında verdi.

..Ve Erdoğan 1995 yılında ikinci mal beyanında bulundu.

Bu beyanda 1994 yılındakinde bulunan maltepe’deki daire artık yoktu, ancak eşi Emine Erdoğan adına 29 Aralık 2004 tarihinde 469 milyon 863 bin liraya alınan Ford Escort otomobil 700 milyon değer gösterilerek yer alıyordu.

İlginç bir biçimde yeni alınan bir otomobilin ertesi gün satılmak istense ikinci el araç sınıfına düşeceği ve fiyatının azalacağı yerde Emine Erdoğan’ın otomobili 10 gün içinde (mal beyanını otomobil alındıktan 10 gün sonra verdi) iki misli değer kazanıyordu.

Bundan sonraki mal beyanı 1997 yılında açıklandı:

1998 yılında düzenlenen mal beyannamesi de şöyleydi:

Burada dikkat çeken nokta Burak Gıda hisselerine yer verilmemesi ve otomobilin Passat olarak bildirilmesiydi.

…Ve Erdoğan bundan sonra 2001 yılında mal beyanında bulundu.

Erdoğan 2002 seçimlerinden hemen önce gazetecilere mal varlığının 1 milyon dolar civarında olduğunu söylüyordu. Bu sözler üzerine inceleme başlatan Mülkiye Müfettişleri Erdoğan’ın 1998-2001 yılları arasında servetinin yaklaşık 10 kat arttığını ortaya çıkarıyorlardı. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Erdoğan’ın mal varlığındaki ciddi artışın soruşturulmasını talep ediyordu. Bu talep üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan hakkında “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası”na muhalefet suçundan Erdoğan hakkında dava açıyordu. Bu davada 5-10 yıl arasında hapis istemiyle yargılanan Erdoğan, AKP iktidara geldikten sonra ilginç bir biçimde “yeterli delil bulunamadığı” gerekçesiyle beraat ediyordu.

Bundan sonraki mal beyanları 2003 ve 2005 yıllarında yapıldı.

Şimdi burada bir parantez açalım. İlk beyandan son beyana Erdoğan’ın servetindeki artış son beyan ile iyice ortaya çıkıyordu. İşte gazeteci Nedim Şener’in milliyet’teki yazısına göre bu artışın nedeni:

Erdoğan’ın 1994’teki beyanına göre milyarderlikten TL bazında trilyonerliğe yükselmesinde en önemli adımı, 2005 yılı şubat ayında Ülker ürünleri dağıtımı yapan şirketlerinin ortaklık hisselerini satışı oluşturdu. Trabzon’da aynı işi yapan Ahmet Günaydın adlı kişi, Erdoğan’ın da ortağı olduğu Emniyet Gıda, İhsan Gıda ve Yenidoğan Gıda A.Ş adlı şirketleri satın alırken, bu şirketlerdeki hisseleri karşılığında Başbakan 1.2 trilyon lira gelir elde etti.

Başbakan şirket kurdu

Bu şirketlerin her üçü de Ülker’in muhtelif ürünlerinin bayiliğini yapmaktaydı. Emniyet Gıda Ülker’in biskuvi ve çikolata, İhsan Gıda ise Ülker’in süt, yağ ve yoğurt ürünlerini dağıtmaktaydı. Erdoğan Yenidoğan Pazarlama A.Ş.’yi ise 2003 yılında başbakan koltuğunda otururken kurmuştu. Başbakan’ın bu şirketi de Ülker’in Cola Turka, Çamlıca gibi meşrubat ürünlerini dağıtıyordu.

Emniyet Gıda’nın sermayesinin 2004 yılında 350 milyar liradan 1.5 trilyon liraya çıkarılmasında ise tanıdık bir şirket devreye girdi. Ülker grubuna ait Family Finans Kurumu’nun (FFK), Emniyet Gıda’nın Samandra’daki 4 bin metrekare kapalı alanı olan binasını 1.5 trilyon liraya satın aldığı ortaya çıktı.

Gayrimenkul işi

Bu satışın ilginç bir öyküsü var. 22 Eylül 2004 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TSG), Emniyet Gıda A.Ş’nin 13 Eylül 2004’te olağanüstü toplanan genel kurulunda 350 milyar TL olan şirket sermayesinin 1 trilyon 500 milyar liraya çıkarılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. Duyuruya göre, sermayenin yüzde 60’ı A Grubu hissedarlara, yüzde 40’ı da B Grubu hissedarlara ait oldu.

Ancak sermayenin 350 milyar liradan 1.5 trilyon liraya çıkarılmasında izlenen yöntem nakit ödeme değil, gayrimenkul satışı oldu. Vergi yasaları gereği, sermayeye eklenmek şartıyla iki yıl elde tutulan gayrimenkullerin satış gelirleri vergiden muaf oluyor. Böylelikle 31 Şubat 2002’de şirketin 418 milyar liraya satın aldığı ve tapusu Emniyet Gıda A.Ş üzerine kayıtlı bulunan Kartal Samandıra Eyüp Sultan Mahallesi’nde 4897 metrekare alanı bulunan 8 katlı bina 1.5 trilyona satılarak sermayeye katıldı. Bu durumda söz konusu taşınmazın iki buçuk yıla yakın bir süre içinde neredeyse dört kat değer kazandığı anlaşılıyor.

Yeminli müşavir onayı

Faaliyeti Ülker ürünleri dağıtımı olan Emniyet Gıda’nın bu binasını satın alan da yine bir Ülker Grubu firması olan Family Finans Kurumu (FFK) Fon Kiralama A.Ş oldu. Bina 10 Ağustos 2004’te Emniyet Gıda’nın kestiği C087804 numaralı fatura ile FFK’nın oldu.

1.5 trilyon liradan yasal indirimler yapıldıktan sonra 1 trilyon 115 milyar liranın sermayeye eklenebileceği, yeminli mali müşavir Vedat Demiröz’ün (Refahyol döneminde Aralık 1996’da Türkiye Kalkınma Bankası’nın denetim kuruluna atanmıştı) raporuyla onaylandı.

Yasal indirimler yapıldıktan sonra, ortakların payına hisseleri oranında düşen payların tamamı sermayeye eklendi. Böylece şirketin sermayesi 350 milyar liradan 1.5 trilyona yükseldi.

Artırım ve satış

Sermaye artırımı 13 Eylül 2004 tarihinde yapıldı. Yaklaşık 4.5 ay sonra 2 Şubat tarihinde Erdoğan, 1.5 trilyon lira sermayeli Emniyet Gıda, 5 milyar lira sermayeli İhsan Gıda ve 100 milyar sermayeli Yenidoğan Gıda şirketlerinin her birindeki Erdoğan ailesine ait paylar 3 trilyon lira karşılığında Ülker’in Trabzon bayisi Ahmet Günaydın’a satıldı. Günaydın, bu parayı, üç şirkette de eşit paya sahip olan Başbakan Erdoğan’ın yüzde 12, kardeşi Mustafa Erdoğan’ın yüzde 9 ve eniştesi Ziya İlgen’in yüzde 9 oranındaki hisseleri için ödedi.

Satış 2-3 Şubat 2005 tarihinde gerçekleşti. Erdoğan’ın payına, yüzde 12 hisse karşılığında 1.2 trilyon lira düştü.

Bu arada 2004 yılında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden Washington’a Büyükelçi Eric Edelman imzasıyla “çok gizli” kayıtlı şu notu da hatırlatmakta yarar var:

AKP iktidara yolsuzlukların kökünü kazıyacağını söyleyerek geldi. Halbuki AKP’lilerin bize anlattığına göre, partinin ulusal, bölgesel ve yerel seviyesinde ve bakanların aile üyeleri arasında çıkar çatışmaları ve ciddi yolsuzluklar var. İki ayrı kaynaktan edindiğimiz bilgiye göre, Erdoğan’ın İsviçre bankalarında sekiz ayrı hesabı var. Erdoğan’ın varlığının oğlunun düğününde gelen hediyeler ve dört çocuğunun okul masraflarını karşılıksız ödeyen Türk işadamından kaynaklandığını söylemesi ise çok yüzeysel.

Tabii ki, bu gizli hesaplara ilişkin hiçbir kanıt bulunamıyordu.

Bundan sonraki mal beyanları 2006, 2007, 2010 ve 2011 yıllarında yapıldı:

2006 Yılı:

‘Taşınmaz mal bilgileri: Arnavutköy-Bolluca Köyü 376 metrekare arsa (40 bin YTL), Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (10 bin YTL)

-Banka ve menkul değerler: Banka hesaplarında 1.361.290 YTL (Şirket hisselerinin satış geliri, emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve milletvekili maaşlarının toplamı), nezdinde 120.000 ABD Doları.

Eşine ait taşınır mal bilgileri: 2006 model Wolkswagen Passat araba, muhtelif takılar (35.640 YTL)

2007 yılı:

‘Arnavutköy-Bolluca Köyü 376 metrekare arsa (40 bin YTL), Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (10 bin YTL).

-Banka ve menkul değerler: Banka hesaplarında 1. 803.854 YTL ile 9.890 Euro (Şirket hisselerinin satış geliri, emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve milletvekili maaşlarının toplamı),

-Alacaklar: 312.500 YTL

-Eşine ait taşınır mal bilgileri: 2006 model Wolkswagen Passat araba’

2010 Yılı:

A- TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ

1-Arnavutköy-Bolluca Köyü 376 metrekare arsa (40 bin TL)

2-Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (10 bin TL)

B- BANKA VE MENKUL DEĞERLER

Banka hesaplarında 2.366.109,95 TL (Şirket hisselerinin satış geliri, emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve milletvekili maaşlarının toplamı.)

C- ALACAKLAR

500.000 TL

2011 Yılı:

A- TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ

Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL)

B- BANKA VE MENKUL DEĞERLER

Banka hesaplarında toplam 3.390.384 TL, 25.000 £, 199.867 $

C- ALACAKLAR

500.000 TL.

2014 Yılı

A – TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ

Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL)

B – TAŞINIR MAL BİLGİLERİ

Binek Otomobil (Maliyeti : 234.080 TL)

C – BANKA VE MENKUL DEĞERLER

Banka hesaplarında toplam 4.404.192,13 TL, 200.000 $

D- ALACAKLAR

500.000 TL

Yalnızca mal beyanları bile dikkate alındığında Erdoğan’ın mal varlığında çok büyük bir artış olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Geçen yıl Mülkiye Müfettişleri bu artışa ilişkin yeni bir araştırma başlattılar. Araştırmanın gizlilik içinde halen sürdürüldüğü öğrenildi.

Gelelim Erdoğan’ın çocuklarının mal varlıklarına. Bu konuda şunları hatırlatalım:

Erdoğan’ın çocuklarının da büyük bir serveti olduğu biliniyor. Basına yansıyanlara göre Erdoğan’ın oğulları Ahmet Burak ile Bilal Erdoğan, 2006 yılında İstanbul’da 1 milyon YTL’ye villa satın aldılar. Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan 261 bin 500 dolara ABD’de de bir ev sahibi oldular.

Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak, Erdoğan’ın başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra kurduğu Yenidoğan Gıda AŞ’de 2005 rakamlarıyla “500 milyon lira dolayında” maaş alıyordu. Ahmet Burak Erdoğan’ın yüzde 50 hissesine sahip olduğu MB Denizcilik Taşımacılık Limited Şirketi, Safran 1 adlı kuru yük gemisini satın aldı. 95.54 metrelik, 4 bin 300 tonluk gemi 2 milyon 350 bin dolara mal oldu. Geminin 500 bin dolarını peşin ödeyen Ahmet Burak Erdoğan, geri kalan kısmını 36 ay taksitle ödeyecekti.

Erdoğan’ın çocuklarının bunun dışında servetinin büyüklüğü ayrıntılı olarak bilinmiyor.

Ve de son söz niyetine: Forbes Dergisi 2009 yılında dünyanın en zengin liderleri sıralamasında Erdoğan’ı en zengin 8’inci lider olarak gösterdi. Erdoğan, sıralamadik yeriyle Monako Prensi ve Norveç Kralını bile geride bıraktı.

NOT: Yukarıdakiler yalnızca kendi beyanlarıdır.