Ünlü oyuncu isyan etti! 'Meme uçlarımı bile...'

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston Marie Claire dergisine konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Aniston: " Şimdiye kadar medeni durumum yüzünden hep eleştirildim, boşandığım zaman eleştirildim, erkek arkadaşım olmadığı için eleştirildim. Yahu, meme uçlarım bile eleştirildi. Bazı olaylar yaşandı ve bardağın taşmasına neden oldu. Ben annemi daha yeni kaybetmişim, birden bütün magazinciler üzerimize geldi. Annemle zor ilişkimiz vardı fakat hep birbirimizi sevip saydık. Hatta yaşadığımız o tartışmalar kavgalar bizi daha da birbirimize bağladı." dedi.

Jennifer Aniston, geçen aylarda hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. 47 yaşında olan Aniston: " New York'a döndük ve döner dönmez magazin ekibi etrafımızı sarmaladı. Sonra da bir dergide hamile olduğumu gördüm, üstüne karnımı halka içerisine aldıkları bir fotoğrafı paylaşmışlar. İnanın, son 15 yılda bu kaçıncı kez başıma geliyor tahmin bile edemezsiniz. Cidden çok sıkıldım artık. Sürekli mutsuz, yalnız yaşayan ve çocuksuz bir kadın olarak nitelendirilmek beni fazlasıyla üzüyor. " diye konuştu.



