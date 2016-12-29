ABD açıkça tehdit etti!

Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanan Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine ABD’li senatörler Rusya’ya yönelik yaptırım için destek verdi.

3 SENATÖRDEN DESTEK



Cumhuriyetçi John McCain, Lindsey Graham ve Demokrat Amy Klobuchar, Çarşamba günü Estonya, Litvanya ve Letonya’ya gerçekleştirdikleri ziyarette Rusya’ya yönelik yaptırıma destek verdiklerini açıkladılar.

KÖTÜ ETKİLEYECEK



Graham, Rusya’ya yönelik yaptırım önerisinin Rusya’yı kötü etkileyeceğini söyleyerek, “Özellikle de Putin’i etkileyecek. Senatörlerin yüzde 99’u bunu Rusların yaptığını düşünüyoruz ve bununla ilgili bir şeyler yapacağız” şeklinde konuştu. Graham Rusya’nın bütün dünyadaki demokrasileri yıldırmaya çalıştığını söyleyerek, “Rusya’nın bu kadarının yettiğini anlamasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.