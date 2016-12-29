Mustafa Tanrıverdi'ye tam 12 yıl hapis!

MP5 silahı ile, üretimine yeni başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satma aşamasındayken yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi'ye, Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tam1 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU HATIRLAYALIM

MKE (Makine Kimya Endüstrisi) Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi , çok gizli bilgileri satmaya çalışırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanmıştı. İşte ensonguncelhaber.com farkıyla bu operasyona dair hiçbir yerde bulamayacağınız detaylar:

Önce o operasyon görüntüleri:

Evet, olayla ilgili olarak soruşturma sonuçlandı ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan’ın hazırladığı iddianame ile Mustafa Tanrıverdi hakkında “Rüşvet almak, devlete ait gizli kalması gereken fenni keşif, buluş ve sınai yeniliklerden yararlanma” iddiasıyla 29 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ABD Virginia Eyaletinin Afton Şehrinde Zenith Fire Arms isimli silah firmasının sahibi, aynı zamanda MKEK’nin ABD temsilciğini üstlenen Kutlay Kaya’nın ihbarı üzerine soruşturmanın başladığı belirtildi.

Kutlay Kaya’nın ifadesinde, “2016 Ocak ayının ortalarında fabrikada şüpheliyle görüştüğünde kendisine MP 5’in tüm çizimlerini verebileceğini, maaşının yetmediğini söylediği; yardım talebinde bulunduğu, şüphelinin istediği tüm çizimleri 200 bin TL karşılığında verebileceğini bildirdiği, son görüşmelerini mart ayı içerisinde yaptığı, MPT 76 model yeni üretilen silahın çizim ve tüm dökümanları karşılığında şüphelinin 300 bin dolar karşılığında anlaştıkları”nı belirttiği kaydedildi.

İddianameye göre, Kaya, ifadesinde, “ABD’deki Zenith Fire Arms isimli firmanın sahibi olduğunu, uluslararası silah ticareti yaptığını, hem Türk hem de ABD vatandaşı olduğunu” belirterek, MKEK’ye iş nedeniyle gidip geldiği için Tanrıverdi’yi tanıdığını anlattı. Kaya, “Tanrıverdi’nin teklif ettiği çizimlerin, kendisi için milyon dolarlar değerinde olmasına rağmen Türkiye’nin menfaatlerine aykırı olduğu için ona sinirlenerek, onu yakalatmaya karar verdiğini” söyledi.

…Ve detaylar

Yukarıdaki bilgiler aysbergin görünen yüzü..

Görünmeyen yüzünde ise çok ilginç detaylar var.

ensonguncelhaber.com'un edindiği bilgilere göre, Mustafa Tanrıverdi ile ilgili olarak MİT, uzunca bir süredir takipteydi. Öyle ki, yalnızca Kutlay Kaya’dan değil, başka kişilerden de rüşvet istediğine ilişkin bilgiler vardı.

Sonuçta, operasyon için Kutlay Kaya’nın yardımı istendi.

Kim bu Kutlay Kaya?

Kutlay Kaya (47), 1990’lı yılların sonuna Giresun’dan (Mustafa Tanrıverdi de Giresunlu. ABD’de yoğun bir Giresunlu nüfus olduğunu da belirtelim) ABD’ye kapağı atmış. Halı, seramik, mutfak malzemesi işleri ile iştigal etmiş. Bu arada Güney Afrika kökenli Hanri Gous (49) ile tanışmış. Evliliklerinin ardından çift, Virginia’ya yerleşmiş. İki çocuk sahibi olan çift, işte bu arada silah ticaretindeki kârı görüp bu işe girişmiş ve birlikte kurdukları Zenith Fire Arms şirketi aracılığıyla MKE’nin silahlarının ABD’de satışına başlamış.

Kutlay Peter Kaya

Burada ilginç bir detay ortaya çıkıyor…

Kutlay Kaya, ABD’de daha çok “Peter Kaya” ismini kullanıyor ve eşi Hanri Kaya ile birlikte Baptist kilisesinin misyonerleri arasında gösteriliyor.

Hanri Gous Kaya

İnanmış birer misyoner olan Kaya çifti, Afrika’dan Türkiye’ye kadar misyonerlik faaliyetlerinde bulunuyor ve tuhaftır, silah ticareti işi de büyüdükçe büyüyor.

Kaya çifti, çıtayı büyük bir araziyi kapatıp silah fabrikası kurmaya kadar yükseltiyor.

..Ve bu süreçte, MKE ile ilişkiler çok daha gelişiyor. MKE’nin ağır ve hafif silahları ABD’ye getirilip burada satılıyor.

Evet, işte MİT’in operasyon için seçtiği Kutlay Peter Kaya ile ilgili bilgiler bunlar.

İş, “öyle o ihbar etti Mustafa Tanrıverdi yakalandı” sözleriyle izah edilecek cinstten değil.

İşin içinde, MİT’ten ABD’ye, misyonerlerden uluslararası silah ticaretine kadar birçok unsur var.

Bizden aktarması…