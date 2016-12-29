Adım adım Musul operasyonu!

Irak'ta Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda ikinci aşamanın başladığı bildirildi.

Irak Terörle Mücadele Gücü Komutanı Abdulvahap es-Saadi, yaptığı yazılı bildiride, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamaya geçildiğini ifade etti.

Operasyonun bu aşamasında başta, kentin doğu bölgesinde örgütün kontrolünde bulunan tüm mahallelerin gerş alınmasının hedeflendiği belirtiliyor.

40 mahalle geri alınmıştı

Irak güvenlik güçleri, Musul kent merkezine 3 Kasım'dan itibaren doğu bölgesinden girmeye başlamıştı. Iraklı güçler, yaklaşık 50 günlük sokak çatışmaları sonrası 40 mahalleyi kurtararak kontrolünü ele geçirmişti.

Toplamda 183 mahallenin yer aldığını Musul kent merkezinin doğusunda 100, batısında ise 83 mahalle yer alıyor.

Irak ordusu, iki yılı aşkın bir süredir DEAŞ'ın elinde olan Musul'u kurtarmak için 17 Ekim'de operasyon başlatmıştı. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri de operasyona havadan destek sağlıyor.