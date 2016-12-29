Yasin ve Chedjou'ya şok ceza!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçında Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu. Zayıf rakibine mağlup olan Galatasaray gruptan çıkma şansını da zora soktu.

Diğer yandan Yasin ve Chedjou'nun kırmızı kart görerek takımı zor durumda bırakmaları, takımda disiplin ve otorite sorununu yeniden ateşledi. 2 futbolcunun da adeta kasten kırmızı kart görmeleri teknik adam Riekerink ve yönetimin büyük tepkisine sebep oldu. Kırmızı kart gören 2 futbolcu da ligde oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI!

Futbol A.Ş Yönetim kurulu bu gelişmeden sonra olağanüstü şekilde toplandı. Yasin ile Chedjou'ya en az 100 bin £ para cezası verilecek. Kararın verilmesinin ardından Galatasaray Yönetimi bunu kesin olarak onaylayacak.

Yasin Öztekin maaşının artırılmasını talep etmişti, ancak maaşında kesin olarak zam olmayacak. Eğer gitmek isterse 'Kendine kulüp bul' denilecek.

Chedjou ise kulüp bulduğu taktirde devre arasında takımdan gönderilecek. Eğer kulüp bulamazsa sezon sonu kesin olarak yollar ayrılacak. Afrika Kupası'na gidecek olan Chedjou, döndüpü zaman A2 takımıyla antrenmanlara çıkacak.