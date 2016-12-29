Denizli Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle belediye halk otobüslerini ücretsiz yaptı. Başkan Zolan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİYE...

Denizli Büyük Şehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı esnasında vatandaşların mağdur olmaması adına 29 Aralık günü tüm toplu taşıma araçları ücretsiz çalışacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi ve; “Kentimizde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir” dedi.